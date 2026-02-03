Transports Canada et la FAA américaine travaillent à l'approbation des avions à réaction après les menaces de Trump

par Allison Lampert, David Ljunggren et David Shepardson

Transports Canada a déclaré mardi qu'il travaillait avec la Federal Aviation Administration sur l'approbation réglementaire des jets privés à la suite des menaces du président américain Donald Trump de retirer l'homologation et d'imposer des droits de douane sur les avions fabriqués au Canada.

La semaine dernière, M. Trump a déclaré que les États-Unis annuleraient la certification des avions d'affaires Bombardier Global Express et a menacé d'imposer des droits de douane de 50 % sur tous les avions fabriqués au Canada tant que l'organisme de réglementation du pays n'aura pas certifié un certain nombre d'avions produits par son rival américain Gulfstream.

Si la FAA américaine ne devrait pas retirer aux avions canadiens en exploitation leur agrément réglementaire, des questions subsistent quant à la mise en œuvre par M. Trump de sa menace d'imposer des droits de douane de 50 % sur les jets fabriqués au nord de la frontière. L'aérospatiale a généralement été moins touchée que d'autres secteurs par la guerre commerciale menée par Trump aux États-Unis, les avions et les pièces en provenance d' Europe et du Canada traversant généralement les frontières sans droits de douane.

Le régulateur canadien a déclaré qu'il travaillait avec la FAA, Bombardier BBDb.TO et la société mère de Gulfstream Aerospace, General Dynamics GD.N , pour "résoudre les questions de certification en suspens d'une manière qui protège la sécurité et l'intégrité réglementaire, tout en maintenant l'accès au marché des deux côtés de la frontière."

La FAA n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour un commentaire.

Cette prise de bec a suscité l'inquiétude des deux côtés de la frontière et a eu des répercussions dans le secteur de l'aviation du monde entier. Les analystes et les experts du secteur ont rappelé que la certification, ou l'approbation réglementaire, des avions est censée être fondée sur la sécurité, et non sur des raisons politiques ou économiques.

Plus tôt dans la journée, Mélanie Joly, ministre canadienne de l'industrie ( , a déclaré que le pays ferait tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir Bombardier.

" (Bombardier) est un joyau de la couronne pour le Québec et le Canada et est très, très important pour nous. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, bien sûr, pour soutenir l'entreprise et le secteur aéronautique", a déclaré Mme Joly à la presse.

Mme Joly, qui a également déclaré avoir parlé au directeur général de Bombardier, Eric Martel, lundi, n'a pas donné de détails.