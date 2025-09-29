 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Transport aérien: Lufthansa annonce la suppression de 4.000 postes d'ici 2030
information fournie par Boursorama avec AFP 29/09/2025 à 10:10

( AFP / DANIEL SLIM )

( AFP / DANIEL SLIM )

L'entreprise allemande Lufthansa, premier groupe aérien européen, a annoncé lundi la suppression de 4.000 postes d'ici 2030, essentiellement en Allemagne, dans le cadre d'un plan visant à renforcer sa rentabilité, nouvelle illustration de la crise que traverse l'économie allemande.

Cette réduction de près de 4% des effectifs totaux, la plus importante pour le groupe depuis la pandémie de Covid-19, se fera "en concertation avec les partenaires sociaux" et l'"accent sera mis sur les postes administratifs plutôt que sur les fonctions opérationnelles", a précisé Lufthansa dans un communiqué publié lors de la journée investisseurs du groupe.

L'Allemagne et certains de ses fleurons sont plongés dans la crise, avec une récession deux années de suite et un chômage au plus haut depuis une décennie. En cause, de multiples facteurs: la concurrence chinoise, le prix de l'énergie, le retard du déploiement de nouvelles technologies...

Jeudi, c'était le premier équipementier automobile mondial Bosch qui annonçait la suppression de 13.000 postes supplémentaires d'ici 2030 en Allemagne.

Le groupe Lufthansa, qui emploie 103.000 personnes dans le monde à travers les compagnies Lufthansa Airlines, Austrian, Swiss, Eurowing, Brussels Airlines et ITA airways, ainsi que ses branches cargo et maintenance, réduira ses effectifs via la numérisation, l'automatisation et la rationalisation des processus, précise-t-il.

Il s'est fixé de nouveaux objectifs financiers pour la période 2028-2030: une marge opérationnelle ajustée (EBIT) de 8 à 10%, un rendement ajusté des capitaux employés avant impôts de 15 à 20% et un flux de trésorerie disponible ajusté supérieur à 2,5 milliards d'euros par an.

Lufthansa prévoit par ailleurs d'acquérir plus de 230 nouveaux avions d'ici 2030, dont 100 long-courriers, dans ce que la compagnie décrit comme "la plus vaste modernisation de flotte de son histoire".

Le groupe aérien reste sur une chute de son bénéfice en 2024, année marquée par des grèves et par la normalisation des prix du transport aérien après les hausses post-pandémie.

Il fait désormais face à une nouvelle menace de conflit social, alors que les pilotes doivent voter mardi sur un mouvement de grève organisé par le syndicat de leur profession Vereinigung Cockpit.

