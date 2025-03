TRANSITION EVERGREEN : Signature d'un mandat de vente portant sur Transition Evergreen et ses participations

Paris – 13 mars 2025 – 08h00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR - Euronext Paris) , fonds evergreen coté en France sur Euronext Paris dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, fait un point sur ses activités. Pour rappel, Transition Evergreen a engagé une stratégie visant à concentrer les investissements et les financements du fonds sur le segment « Infrastructures », composé d'actifs stratégiques : Evergaz , acteur de référence du biogaz en France, F & W , filiale d'Everwood et 2 ème acteur aux États-Unis dans le domaine du conseil et de la gestion de ressources forestières, Groupe EverWatt , pionnier de l'autoconsommation solaire en France.

Mandat de vente sur Transition Evergreen et ses participations

Dans le cadre de cette stratégie, Transition Evergreen a procédé à une revue stratégique de ses actifs et annonce avoir notamment donné un mandat de vente à Setter, société de conseil indépendante sur le marché secondaire basée au Canada. Setter dispose d'une solide expertise sur diverses classes d'actifs et a réalisé plus de 40 milliards USD de transactions depuis sa création en 2006.

Ce mandat de vente, assorti d'une période exclusivité de 90 jours, porte sur Transition Evergreen et ses participations détenues dans les secteurs biogaz, solaire et bois.

À ce stade, il n'y a aucune certitude sur le fait que ce processus de vente aboutisse. La Société tiendra informée ses actionnaires de son avancée.

Information sur la société pHYnix

Transition Evergreen a pris connaissance du placement en redressement judiciaire de la société pHYnix, développeur dans le secteur de l'hydrogène vert en Espagne et filiale d'EverWatt à 69,41% [1] .

Par décision en date du 6 mars 2025, la société pHYNix, a été placée en redressement judiciaire. Ce redressement judiciaire, assorti d'une période d'observation de 6 mois, a pour objectif de permettre à la société de poursuivre son activité et de restructurer son passif.

pHYnix est l'une des filiales d'Everwatt, qui est positionné dans la production d'énergie, l'aménagement énergétique et la décarbonation des territoires. Transition Evergreen est actionnaire d'Everwatt à hauteur de 72,61% 1 .

L'ouverture de cette procédure de redressement judiciaire va conduire Transition Evergreen à déprécier une partie de la valeur d'Everwatt au sein de la juste valeur des participations de Transition Evergreen au 31 décembre 2024. L'impact de cette dépréciation sur la juste valeur des participations de Transition Evergreen sera limité, de l'ordre de 5%.

À propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est un fonds evergreen coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz , un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4 , opérateur intégré du biogaz en Allemagne, EverWatt , producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood , acteur de la gestion durable des forêts, ainsi que Safra , acteur français de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com .

Contacts

Transition Evergreen

Laura RIBEIRO

T: +33 (1) 89.16.61.09

RI@transition-evergreen.com Relations Investisseurs

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

T : +33 (1) 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations presse

ACTUS finance & communication

Manon Clairet

T : +33 (6) 13 39 03 26

mclairet@actus.fr

Disclaimer

Nous rappelons que tout investissement comporte un risque de perte en capital total ou partiel. Pour de plus amples informations concernant les risques afférents à un investissement dans le portefeuille, veuillez-vous reporter à la section « Facteurs de Risques » de l'URD.

La prise en compte de critères extra-financiers est susceptible de rencontrer des limites méthodologiques. En particulier, le niveau de reporting des participations peut être hétérogène (en raison de leur taille, de leur stade de développement).

Il est également rappelé que les performances passées ne présagent pas des performances futures et que les performances ne sont pas constantes dans le temps.

[1] Document d'enregistrement universel publié le 17 mai 2024