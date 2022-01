TRANSITION EVERGREEN : Everwood, participation de Transition Evergreen, entre au capital de Forestry, 1er acteur indépendant français de la gestion d'actifs forestiers

Un rapprochement stratégique pour consolider le positionnement d'Everwood en qualité d'acteur de la gestion durable des forêts

Une volonté de renforcer son positionnement en ingénierie forestière et contribuer à la constitution d'un acteur de référence en Europe

Paris – 19 janvier 2022 – 18h00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR) , le 1 er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, annonce qu'Everwood, société spécialisée dans la gestion durable des forêts, dont il est le premier actionnaire, est entrée au capital de la société Forestry, acteur clé de la gestion d'actifs forestiers en France.

Forestry, 1 er acteur indépendant français dans l'expertise et la gestion d'actifs forestiers

Forestry est le 1 er acteur indépendant en France pour l'expertise et la gestion d'actifs forestiers. Entreprise familiale centenaire créée en 1902, Forestry rassemble 56 salariés, dont douze experts forestiers, et bénéficie d'un solide maillage territorial avec six agences et une douzaine de bureaux en France. L'ensemble de ses antennes gère des propriétés forestières depuis 4 à 5 générations. La société est aujourd'hui dirigée par Sylvestre Coudert.

Forestry intervient aux côtés des propriétaires privés et institutionnels dans l'évaluation de leurs parcelles forestières dans le cadre d'acquisition, de transmission ou de vente d'actifs forestiers. Forestry assure également la gestion et la valorisation de la multifonctionnalité des forêts et des espaces ruraux sur l'ensemble du territoire national en favorisant des modes de gestion durables. La société fait figure de référence en France sur les problématiques liées à l'arbre urbain, à la sécurité des grands chantiers forestiers, aux décisions d'aménagement du territoire ou aux aléas climatiques.

A horizon 2025, Forestry entend devenir une référence européenne de l'expertise et de la gestion d'actifs forestiers.

Forestry a préparé en amont son internationalisation en accueillant F&W à son capital, le 2 ème plus important cabinet de gestion d'actifs forestiers aux Etats-Unis, déjà présent au Royaume-Uni et en Amérique du Sud. Forestry peut s'appuyer sur ses partenaires pour l'aider à accompagner de grands groupes internationaux sur leurs divers enjeux autour de la filière bois. Forestry intervient en Amérique centrale, Amérique du Sud, Afrique et en Europe.

Everwood, l'ambition d'œuvrer à la valorisation des forêts, sources de crédits carbone

Pour Everwood, ce rapprochement avec un acteur majeur de la gestion d'actifs forestiers, constitue l'opportunité de renforcer son positionnement en ingénierie forestière et permet d'accélérer sa stratégie visant à constituer un acteur de référence de la gestion durable des forêts en Europe.

Le rapprochement avec Forestry va ainsi permettre d'élargir les activités d'Everwood et accompagner la clientèle constituée de grands institutionnels et acteurs internationaux lui offrant l'opportunité d'accélérer son internationalisation et s'implanter dans des zones forestières à haut potentiel.

Cette prise de participation à hauteur de 2 M€ a été réalisée principalement dans le cadre d'une augmentation de capital souscrite par Everwood.

« Le rapprochement avec Forestry va permettre à Everwood d'élargir ses activités et d'avoir accès à de nouvelles compétences en complétant ainsi son positionnement d'acteur de la gestion durable des forêts et de la compensation carbone. Forestry dispose d'un portefeuille clients de premier plan constitué de grands acteurs de plus en plus présents à l'étranger, ce qui ouvre en outre à Everwood de belles opportunités pour lancer une stratégie d'internationalisation active. » déclare Lionel Le Maux, Président de Transition Evergreen .

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen, est le 1 er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes non cotées. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz , 1 er acteur indépendant français du biogaz, C4 , opérateur intégré de la méthanisation en Allemagne, Everwatt , acteur de l'efficacité énergétique et de la neutralité carbone des territoires, Everwood , acteur de la gestion durable des forêts et de la compensation carbone ainsi que Safra , acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784).

