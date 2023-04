Transition Evergreen: "ANR en hausse et portefeuille toujours très dynamique"

Publication des résultats et de l’ANR 2022



Transition Evergreen publie au titre de 2022 un ANR de 138 M€, en hausse de +32,8% par rapport à fin 2021 et de +14,2% par rapport au S1 2022. Par action (aucun instrument dilutif n’est en circulation à date), l’ANR ressort à 3,44€ contre 2,93€ un an auparavant (2,91€ post dilution). Au-delà des effets techniques inhérents à la gestion du fonds, ces chiffrent soulignent la nette progression de la valeur patrimoniale des actifs de Transition, qui connaissent tous une excellente dynamique et une continuité dans leur croissance, autant que la réussite de l’approche méthodologique du fonds.



Une philosophie d’investissement qui marche et qui va perdurer



L’évolution et le développement du portefeuille de Transition prouvent peu à peu que la stratégie du fonds, qui a toujours été d’accompagner ses participations et d’accélérer leur passage à l’échelle, marche. Si nous attendons naturellement la première extériorisation significative de valeur sur l’un des actifs du fonds, nous jugeons que les éléments opérationnels dont nous disposons pour le moment, ainsi que la revalorisation comptable continue de presque l’ensemble des participations depuis plusieurs années, sont déjà suffisants pour confirmer la qualité et la fiabilité du modèle et de la méthodologie mis en place.



ANR réévalué à 4,50€, recommandation à Achat confirmée



Suite à cette publication, nous avons mis à jour nos différentes hypothèses de calcul de l’ANR de Transition Evergreen: actualisation des BP avec les objectifs à 2026 et les trajectoires implicites de TCAM, nouvelle estimation du taux d’actualisation sur chacune des participations, revue des comparables boursiers, et bridge. Nous dérivons à présent un ANR (non dilué = dilué étant donné l’absence d’instruments dilutifs) de 4,50 € de notre somme des parties, contre 4,10 € précédemment. Notre recommandation reste à Achat et offre à présent un potentiel de hausse supérieur à 70%.