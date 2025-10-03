 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 079,50
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Transgene va présenter des données approfondies concernant le TG4050
information fournie par AOF 03/10/2025 à 18:09

(AOF) - Transgene a annoncé qu’il allait présenter une analyse approfondie de la réponse cellulaire T spécifique des néoantigènes issue de l’essai randomisé de phase I de son vaccin thérapeutique individualisé TG4050. Ce produit est une immunothérapie individualisée développée pour traiter les tumeurs solides. La présentation aura lieu lors de la 40ème conférence annuelle de la Société pour l’immunothérapie du cancer (SITC) à National Harbor dans le Maryland du 5 au 9 novembre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

TRANSGENE
1,1050 EUR Euronext Paris -2,21%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank