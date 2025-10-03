Transgene va présenter des données approfondies concernant le TG4050

(AOF) - Transgene a annoncé qu’il allait présenter une analyse approfondie de la réponse cellulaire T spécifique des néoantigènes issue de l’essai randomisé de phase I de son vaccin thérapeutique individualisé TG4050. Ce produit est une immunothérapie individualisée développée pour traiter les tumeurs solides. La présentation aura lieu lors de la 40ème conférence annuelle de la Société pour l’immunothérapie du cancer (SITC) à National Harbor dans le Maryland du 5 au 9 novembre.
