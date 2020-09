Transgene : Résultats financiers du 1er semestre 2020 et point sur l'activité

Résultats cliniques positifs pour TG4001 et TG6002

et visibilité financière sécurisée jusqu'en 2022



­ - TG4001 : Résultats extrêmement encourageants de l'essai de Phase 1b/2 dans les cancers HPV-positifs

­ - TG6002 : Premiers résultats translationnels confirmant l'intérêt de l'administration par voie intraveineuse

­ - Avancée des projets précliniques et cliniques malgré la pandémie de Covid-19

­ - 33,2 M€ de trésorerie à fin juin 2020, auxquels s'ajoutent 19 M€ encaissés en août 2020 suite à la cession partielle des titres Tasly BioPharmaceuticals, confirment la visibilité financière jusqu'en 2022

­ - Succession du Président-Directeur général programmée à fin 2020





Conférence téléphonique ce jour à 18 h 00 (détails en fin de communiqué)



.../...