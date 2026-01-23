 Aller au contenu principal
Transgene renforce son comité scientifique avec l’arrivée d’Antoine Italiano et Ignacio Melero, deux experts renommés en immunothérapie du cancer
information fournie par Boursorama CP 23/01/2026 à 08:00

Strasbourg, France, 23 janvier 2026, 8 h 00 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce la nomination de deux nouveaux experts au sein de son comité scientifique, le Prof Antoine Italiano, MD, PhD, et le Prof Ignacio Melero, MD, PhD, renforçant ainsi son leadership scientifique.

« Reconnus internationalement pour leur leadership dans les domaines de la médecine de précision, de l’immuno-oncologie et de l’immunothérapie anticancéreuse, Antoine et Ignacio apporteront une expertise considérable à Transgene », a déclaré Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene. « Nous sommes honorés de les compter parmi nous et nous sommes ravis de travailler ensemble pour accélérer le développement de myvac®, notre plateforme de vaccins thérapeutiques individualisés reposant sur des néoantigènes. Leur contribution nous aidera à franchir les prochaines étapes clés du développement clinique de nos autres candidats vaccins anticancer à base de vecteurs viraux. »

