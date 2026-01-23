Transgene renforce son comité scientifique avec deux nominations
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 08:40
Il y a d'abord le professeur Antoine Italiano, un oncologue médical de renommé international et spécialisé dans le développement précoce de médicaments et la médecine de précision. Il est chef du département de médecine de l'Institut Bergonié (Bordeaux) et dirige le programme de médecine de précision à Gustave Roussy (Paris). Il a notamment été l'instigateur principal dans plus de 50 essais de phase I et plus de 40 essais cliniques de phase II et III au cours des cinq dernières années.
Ensuite, il y a Ignacio Melero, professeur d'immunologie à l'université de Navarre en Espagne et codirecteur du département d'immunologie et immunothérapie de la Clinica Universidad de Navarra. Il est largement reconnu au niveau international pour ses travaux pionniers dans le domaine de l'immunothérapie du cancer, en particulier sur les anticorps monoclonaux immunostimulants et la costimulation des réponses immunitaires antitumorales.
Alessandro Riva, président-directeur général de Transgene, a déclaré : " Nous sommes honorés de les compter parmi nous et nous sommes ravis de travailler ensemble pour accélérer le développement de myvac, notre plateforme de vaccins thérapeutiques individualisés reposant sur des néoantigènes. Leur contribution nous aidera à franchir les prochaines étapes clés du développement clinique de nos autres candidats vaccins anticancer à base de vecteurs viraux.?"
Valeurs associées
|0,9400 EUR
|Euronext Paris
|+2,40%
