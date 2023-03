Transgene présentera plusieurs posters soulignant le potentiel de son portefeuille d’immunothérapies à l’AACR 2023

De nouvelles données de Phase I confirment la forte immunogénicité et une efficacité prometteuse de TG4050, un vaccin néoantigénique individualisé contre le cancer développé par Transgene en collaboration avec NEC Corporation

Des données précliniques prometteuses pour TG6050, le nouveau virus oncolytique candidat administré par voie intraveineuse.



Strasbourg, France, le 15 mars 2023, 7 h 30 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, présentera huit posters comprenant des résultats précliniques et cliniques à l’occasion de la réunion annuelle de l’AACR 2023 (American Association for Cancer Research), qui se tiendra à Orlando (États-Unis), du 14 au 19 avril.



Les posters mettent en évidence :



- le potentiel des nouveaux vaccins thérapeutiques et virus oncolytiques de Transgene de devenir des thérapies de référence contre des tumeurs solides répondant mal aux traitements disponibles, et

- les avancées réalisées par les deux plateformes technologiques de Transgene.



.../...