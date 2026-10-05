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Transgene présentera des données précliniques sur PoxSTG-EEV
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 08:55

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La société de biotechnologie française Transgene, spécialisée dans le développement d'immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre le cancer, annonce la présentation prochaine d'un poster scientifique lors de la conférence annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC).

L'événement international se tiendra du 4 au 8 novembre 2026 à Phoenix (Arizona, Etats-Unis).

Transgene y dévoilera les données précliniques de son candidat-médicament PoxSTG-EEV, un virus oncolytique enveloppé conçu pour une administration systémique (intraveineuse). Cette présentation constitue une étape clé pour la biotech alsacienne, qui cherche à valider l'efficacité de sa plateforme technologique sur le marché nord-américain de l'immuno-oncologie.

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