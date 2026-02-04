Transgene présente son calendrier de communication financière pour 2026

Strasbourg (France), le 4 février 2026, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce aujourd'hui son calendrier de communication financière pour 2026 et la date de son Assemblée générale annuelle :
24 mars 2026 : Résultats annuels de l’exercice 2025
29 avril 2026 : Résultats financiers du premier trimestre 2026
13 mai 2026 : Assemblée générale des actionnaires
24 septembre 2026 : Résultats financiers du premier semestre 2026
09 novembre 2026 : Résultats financiers du troisième trimestre 2026
.../...
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer