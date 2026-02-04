 Aller au contenu principal
Transgene présente son calendrier de communication financière pour 2026
04/02/2026 à 17:45

Strasbourg (France), le 4 février 2026, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce aujourd'hui son calendrier de communication financière pour 2026 et la date de son Assemblée générale annuelle :


24 mars 2026 : Résultats annuels de l’exercice 2025


29 avril 2026 : Résultats financiers du premier trimestre 2026


13 mai 2026 : Assemblée générale des actionnaires


24 septembre 2026 : Résultats financiers du premier semestre 2026


09 novembre 2026 : Résultats financiers du troisième trimestre 2026


