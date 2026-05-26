Transgene présente des résultats précliniques avec TG-MVA, un nouveau vaccin prophylactique contre la variole du singe (mpox), au Congrès mondial sur les maladies infectieuses

Ce candidat vaccin s’appuie sur l’expertise de Transgene dans les vecteurs viraux MVA (Modified Vaccinia Ankara), reconnus dans le développement de vaccins contre la variole



De nombreuses données précliniques avec TG-MVACEF et TG-MVACL démontrent une protection contre une infection par le virus de la variole du singe (Monkeypox virus - MPXV)



Transgene reste résolument centrée sur le développement de sa plateforme myvac® de vaccins thérapeutiques contre le cancer, et évalue actuellement différentes options pour poursuivre le développement de TG-MVA et créer de la valeur



Strasbourg, France, le 26 mai 2026, 8h00 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce aujourd’hui la présentation orale de données précliniques mettant en avant le potentiel de TG-MVA, candidat vaccin prophylactique de Transgene basé sur le MVA (Modified Vaccinia Ankara) produit sur cellules embryonnaires de poulet (TG-MVACEF) et sur lignée cellulaire (TG-MVACL) développé contre la variole du singe, mpox.

Le vecteur viral MVA utilisé par Transgene est issu d’un virus historiquement développé pour la vaccination antivariolique. Son profil de sécurité et son appartenance à la famille des Orthopoxvirus en font un vecteur particulièrement adapté au développement de vaccins contre la variole du singe.



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