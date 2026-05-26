La BCE n'hésitera pas à agir pour faire baisser l'inflation, dit Villeroy

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau
La Banque centrale européenne (BCE) n'hésitera pas à agir pour faire baisser l'inflation, a déclaré François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de l'institution de Francfort et gouverneur de la Banque de France (BdF), dans une interview accordée au quotidien Le Figaro et publiée lundi soir.
"Les ménages et les entreprises peuvent nous faire confiance pour ramener l'inflation à 2% à moyen terme; nous n'hésiterons pas à agir pour cela s'il le faut", souligne-t-il.
"L'inflation est le plus grand dissolvant de la confiance - et donc de la croissance", poursuit-il, rappelant que "le rôle de la Banque centrale, c'est d'être une ancre de stabilité dans des temps extrêmement incertains et volatils."
L'inflation dans la zone euro s'est accélérée en avril, comme prévu initialement, se situant bien au-dessus de la cible de 2% de la BCE, selon les données définitives publiées la semaine dernière par Eurostat.
François Villeroy doit quitter ses fonctions à la tête de la BdF à la fin du mois et sera remplacé par Emmanuel Moulin, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, dont la nomination à la direction de la banque centrale a été approuvée par le Parlement français la semaine dernière.
(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution d'Inti Landauro, édité par Sophie Louet)
3 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer