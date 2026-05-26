La BCE n'hésitera pas à agir pour faire baisser l'inflation, dit Villeroy

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau

La Banque ‌centrale européenne (BCE) n'hésitera pas à agir pour faire ​baisser l'inflation, a déclaré François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de l'institution de Francfort ​et gouverneur de la Banque de France (BdF), dans une interview accordée ​au quotidien Le Figaro et ⁠publiée lundi soir.

"Les ménages et les entreprises ‌peuvent nous faire confiance pour ramener l'inflation à 2% à moyen terme; nous n'hésiterons ​pas à agir ‌pour cela s'il le faut", souligne-t-il.

"L'inflation est ⁠le plus grand dissolvant de la confiance - et donc de la croissance", poursuit-il, rappelant que "le rôle de ⁠la Banque ‌centrale, c'est d'être une ancre de stabilité ⁠dans des temps extrêmement incertains et volatils."

L'inflation ‌dans la zone euro s'est accélérée en ⁠avril, comme prévu initialement, se situant bien ⁠au-dessus de la ‌cible de 2% de la BCE, selon les ​données définitives publiées la ‌semaine dernière par Eurostat.

François Villeroy doit quitter ses fonctions à la tête ​de la BdF à la fin du mois et sera remplacé par Emmanuel Moulin, ⁠l'ancien secrétaire général de l'Élysée, dont la nomination à la direction de la banque centrale a été approuvée par le Parlement français la semaine dernière.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution d'Inti Landauro, édité ​par Sophie Louet)