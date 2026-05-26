Un trader financier travaille chez CMC Markets dans la City de Londres

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi, les ‌enjeux géopolitiques étant susceptibles de dominer une nouvelle fois les échanges en l'absence d'indicateurs majeurs alors que la saison des résultats trimestriels touche à sa fin.

D'après les premières indications disponibles, le CAC ​40 parisien devrait perdre 0,32% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,35%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,19% pour la reprise des échanges après le lundi férié en Grande-Bretagne. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,31% et le Stoxx 600 en baisse de 0,72%.

L'évolution du contexte géopolitique au Moyen-Orient devrait freiner l'appétit pour ​le risque. Des explosions ont été entendues en Iran dans des zones côtières à proximité du détroit d'Ormuz, a rapporté lundi soir la presse officielle iranienne. Le commandement central de l'armée américaine a déclaré par la suite que l'armée américaine avait effectué ​des frappes défensives dans le sud de l'Iran, ciblant des sites de lancement de missiles ⁠et des navires iraniens qui tentaient de poser des mines, tout en exprimant sa volonté de faire preuve "de retenue" dans le cadre de la trêve annoncée il y ‌a près de sept semaines.

La reprise des frappes a provoqué une hausse des cours du pétrole et atténué l'optimisme des investisseurs quant à un accord de paix imminent entre les États-Unis et l'Iran.

"Je suis un peu sceptique (...) On nous répète sans cesse qu'un accord est imminent, mais à quoi ​ressemblera-t-il? C'est cela qui importe vraiment. Quand le détroit d'Ormuz va-t-il rouvrir? ‌Il y a beaucoup de choses que nous ignorons", commente Joseph Capurso, stratégiste chez Commonwealth Bank of Australia.

Côté indicateurs économiques le ⁠seul d'importance est la confiance du consommateur américain, mesuré par le Conference Board, une organisation non gouvernementale, qui fournit des éléments permettant d'anticiper l'évolution de la conjoncture alors que la guerre au Moyen-Orient a assombri les perspectives mondiales et fait craindre une résurgence de l'inflation.

La publication jeudi et vendredi des indicateurs d'inflation aux Etats-Unis et dans plusieurs pays européens sera également suivie. La ⁠Banque centrale européenne (BCE) et le Réserve fédérale ‌américaine (Fed) se réunissent le mois prochain et un relèvement des taux directeurs en zone euro est donné pour pratiquement acquis en juin, tandis qu'aux ⁠Etats-Unis ils sont prévus pour janvier 2027.

Dans les publications financières des entreprises, la saison touche à sa fin et pour la séance jour en Europe, on retiendra les comptes de Kingfisher, ‌ce qui devrait également donner un aperçu de l'état de la consommation au Royaume-Uni.

A WALL STREET

La Bourse de New York était fermée lundi pour un jour férié ⁠après avoir fini vendredi en hausse, les marchés saluant des signes de progrès dans les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis ⁠ainsi que des résultats trimestriels robustes.

EN ASIE

A la ‌Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei reflue mardi de 0,34% à 64.943,48 points sur des prises de bénéfices après avoir atteint la veille un record. Le Topix, plus large, grappille 0,01% à ​3943,01 points.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,8%.

En Chine, le SSE ‌Composite de Shanghai fléchit de 0,69% et le CSI 300 reflue de 0,12% pour la reprise des cotations après un week-end prolongé pour cause de jour férié lundi.

L'indice Hang Seng à Hong Kong progressé de 0,38%, porté ​par l'enthousiasme autour du secteur des puces.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar recule de 0,14% face à un panier de devises de référence malgré de nouvelles attaques américaines contre des cibles iraniennes. Le principal négociateur iranien et son ministre des Affaires étrangères sont cependant à Doha pour s'entretenir avec le Premier ministre qatari en vue d'un éventuel accord de paix ⁠entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'euro abandonne 0,12%, à 1,1629 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3477 dollar (-0,19%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie mardi de 6,4 points de base, à 4,5083% alors que les marchés obligataires étaient fermés lundi. Le deux ans est quasiment inchangé, à 4,0612%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers évoluent dans le désordre après que l'armée américaine a dit avoir mené des frappes en Iran, maintenant les marchés sous tension, tandis qu'un accord pour mettre fin à la guerre et rouvrir le détroit d'Ormuz reste hors de portée.

Le Brent progresse de 2,41% à 98,46 dollars le baril mais le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 4,66% à 92,10 dollars.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 26 ​MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 Confiance du consommateur mai 92,0 92,8

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)