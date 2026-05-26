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Saint-Gobain va céder son activité de distribution de carrelage dans les pays nordiques
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 08:38

Le siège de la Cie de Saint-Gobain

Le siège de la Cie de Saint-Gobain

‌Saint-Gobain a annoncé ​mardi la signature d'un accord avec ​la société de capital-risque ​et fonds ⁠d’investissement Ecco pour ‌la cession de son activité de ​distribution ‌de carrelage dans ⁠les pays nordiques.

Dans un communiqué, le ⁠groupe ‌français précise que ⁠la cession ‌de cette ⁠activité, qui représente un ⁠chiffre ‌d'affaires d’environ 100 millions ​d'euros ‌en 2025, 270 employés et ​32 points de vente, ⁠devrait être finalisée d’ici fin juillet 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)

Fusions / Acquisitions
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