Transgene présente des données précliniques de son vaccin innovant contre le mpox produit sur lignée cellulaire, TG-MVA

Basé sur un vecteur viral (MVA - Modified Vaccinia Ankara), TG‑MVATM repose sur un procédé de production sur lignée cellulaire, permettant une montée de capacité de la production, pour renforcer et diversifier l’approvisionnement mondial en vaccins contre le mpox et la variole



TG‑MVATM a démontré une efficacité, une immunogénicité et une tolérance comparables à celles du vaccin de référence approuvé contre le mpox, dans plusieurs modèles précliniques



Ces résultats ouvrent la voie à une progression rapide du programme vers le développement clinique



Présentation orale ce jour, lors du World Congress on Infectious Diseases (WCID)



Strasbourg, France, le 25 juin 2026 à 7h30 (CET) – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce aujourd’hui la présentation orale de données précliniques positives mettant en avant TG MVATM, son candidat vaccin de nouvelle génération basé sur le MVA (Modified Vaccinia Ankara) contre le mpox, lors du Congrès mondial sur les maladies infectieuses 2026 (World Congress on Infectious Diseases 2026).



Transgene a démontré que TG MVATM, y compris sa version innovante produite sur lignée cellulaire, protège de manière robuste contre le virus de la variole du singe (monkeypox virus ou MPXV) et présente un profil d’efficacité, d’immunogénicité et de tolérance comparable à celui du vaccin MVA de référence actuellement approuvé.



.../...