Transgene présente de nouvelles données d’immunologie de la Phase I de TG4050, son vaccin thérapeutique individualisé, au SITC 2025

Strasbourg, France, le 3 octobre 2025, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, présente un poster, à la 40e conférence annuelle de la Société pour l’immunothérapie du cancer (SITC) mettant en avant l’analyse approfondie de la réponse cellulaire T spécifique des néoantigènes issue de l’essai randomisé de Phase I de son vaccin thérapeutique individualisé TG4050. Le congrès se tiendra à National Harbor (Maryland, États-Unis) du 5 au 9 novembre 2025.





Détails du poster



Titre : “Profiling of the neoantigen-specific T cell response after adjuvant TG4050 individualized therapeutic vaccination in a randomized Phase 1 trial for locally advanced resected HPV negative HNSCC”.

• Poster et numéro d’abstract : 502

• Date : 8 novembre 2025

• Auteur : C. Le Tourneau



L’abstract sera disponible sur le site internet du SITC le 4 novembre 2025 à 15h00.

.../...