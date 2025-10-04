Fashion Week: femmes libres et sensuelles chez Hermès, conquérantes chez Elie Saab

Présentation des créations Hermès pour la collection Prêt-à-porter Femme Printemps-Été 2026 lors de la Fashion Week de Paris, le 4 octobre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le sixième jour de la Fashion Week de Paris a mis en lumière deux visions complémentaires de la femme moderne : libre et sensuelle chez Hermès et conquérante chez Elie Saab.

Chez Hermès, Nadège Vanhée-Cybulski a présenté dans la caserne de la Garde républicaine une collection printemps-été 2026 fidèle à l'héritage équestre de la maison, pour laquelle elle s'est inspirée des paysages français de Camargue (sud).

"Je voulais apporter une touche beaucoup plus bohème à l'équitation, donner l'impression que l'équitation peut aussi être synonyme de lâcher-prise, de liberté et d'une petite touche d'extase", a expliqué à la presse la Française, à la tête des collections Femme depuis 2014.

Brides, harnais, boucles structurent ainsi des robes près du corps, vestes courtes et trenchs, tandis que des brassières en cuir ou matelassées se portent avec des jupes longues ou de longs bermudas en cuir.

Les foulards emblématiques du sellier se transforment en tops.

La styliste a voulu un cuir plus libre, le comparant à un "cheval sauvage" et évoquant "l'idée d'une femme beaucoup plus sûre de sa sensualité."

Le tout dans une palette de marron, tabac, sable, beige, blanc et noir, relevé de rouge vif et de bleu profond.

La styliste a notamment exploité le motif du boutis provençal.

Chez Vivienne Westwood, l'inspiration venait de rideaux anciens, a expliqué le styliste autrichien Andreas Kronthaler, qui a dévoilé au coeur de l'Institut de France une nouvelle collection haute en couleurs, avec des robes drapées fluides ou bien corsetées dans un style baroque.

La mannequin star Heidi Klum a clôturé le show en bustier blanc orné de strass et rehaussé d'une cape longue et légère, suivie du créateur qui arborait un bouquet de tournesols si grand qu'il pouvait à peine le porter, sous les applaudissements de stars telles que la rappeuse américaine Ice Spice, la chanteuse américaine Demi Lovato et Paris Hilton.

Heidi Klum a ensuite quitté le podium pour assister au défilé Elie Saab. Au Palais de Tokyo, le couturier libanais des stars et princesses du Moyen-Orient a présenté un vestiaire où teintes sablées et motifs audacieux habillent des silhouettes conquérantes.

Croco intégral, chemisiers à pois ouverts, mini-jupes strassées parfois surmontées de traînes aériennes, ou robes de soirée rétro à larges franges composent un univers où le brun domine, ponctué de touches de rose, mauve et jaune acidulé. Les matières se côtoient librement, du cuir au tissu drapé, dans une grande liberté.