 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 769,50
+1,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le constructeur automobile Stellantis prévoit d'investir 10 milliards de dollars aux États-Unis, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 04/10/2025 à 21:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur automobile européen Stellantis STLAM.MI prévoit d'investir environ 10 milliards de dollars aux États-Unis, a rapporté samedi Bloomberg News, citant des personnes au fait de la situation.

Stellantis pourrait annoncer dans les semaines à venir un nouvel investissement d'environ 5 milliards de dollars, en plus d'un montant similaire prévu plus tôt dans l'année, selon le rapport.

Le rapport ajoute que les investissements sur plusieurs années pourraient être canalisés vers des usines - y compris des réouvertures, des embauches et de nouveaux modèles de véhicules - dans des États tels que l'Illinois et le Michigan.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

Valeurs associées

STELLANTIS
9,020 EUR MIL +2,31%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Manifestants propalestiniens à Rome, le 4 octobre 2025. ( AFP / Filippo MONTEFORTE )
    Rome, Barcelone, Madrid ... des foules en soutien aux Palestiniens
    information fournie par AFP 04.10.2025 22:41 

    Drapeaux palestiniens, keffiehs et une foule qui crie "Free Palestine" : des centaines de milliers de personnes ont défilé samedi à Rome, Barcelone et Madrid pour réclamer la fin de la guerre à Gaza, mobilisation qui fait notamment suite à l'interception par Israël ... Lire la suite

  • Présentation des créations Hermès pour la collection Prêt-à-porter Femme Printemps-Été 2026 lors de la Fashion Week de Paris, le 4 octobre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Fashion Week: femmes libres et sensuelles chez Hermès, conquérantes chez Elie Saab
    information fournie par AFP 04.10.2025 22:05 

    Le sixième jour de la Fashion Week de Paris a mis en lumière deux visions complémentaires de la femme moderne : libre et sensuelle chez Hermès et conquérante chez Elie Saab. Chez Hermès, Nadège Vanhée-Cybulski a présenté dans la caserne de la Garde républicaine ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu dans la cour de l'hôtel Matignon le 3 octobre 2025 ( POOL / ALAIN JOCARD )
    Le gouvernement se fait attendre, LR maintient la pression
    information fournie par AFP 04.10.2025 21:10 

    Le Premier ministre Sébastien Lecornu est entré dans la dernière ligne droite pour former son gouvernement, mais il se heurte encore aux réticences des Républicains de Bruno Retailleau, qui ont reporté à dimanche une réunion cruciale sur leur participation au futur ... Lire la suite

  • Raphaël Glucksmann lors de la deuxième édition des Rencontres de Place publique, mouvement qu'il copréside, le 4 octobre 2025 à La Réole, en Gironde ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    A La Réole, Glucksmann défend "le travail" et "l'amour de la France"
    information fournie par AFP 04.10.2025 20:39 

    Raphaël Glucksmann a renforcé samedi une nouvelle fois sa stature présidentielle, en promettant de "remettre le travail au coeur du contrat social" et d'"assumer de parler de son amour pour la France". Dans un discours devant plusieurs centaines de personnes, au ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank