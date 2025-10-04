Le constructeur automobile Stellantis prévoit d'investir 10 milliards de dollars aux États-Unis, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur automobile européen Stellantis STLAM.MI prévoit d'investir environ 10 milliards de dollars aux États-Unis, a rapporté samedi Bloomberg News, citant des personnes au fait de la situation.

Stellantis pourrait annoncer dans les semaines à venir un nouvel investissement d'environ 5 milliards de dollars, en plus d'un montant similaire prévu plus tôt dans l'année, selon le rapport.

Le rapport ajoute que les investissements sur plusieurs années pourraient être canalisés vers des usines - y compris des réouvertures, des embauches et de nouveaux modèles de véhicules - dans des États tels que l'Illinois et le Michigan.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.