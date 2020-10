Strasbourg (France) et Tokyo (Japon) - le 6 octobre 2020, 7h30 - Transgene (Euronext Paris : TNG), une société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, NEC Corporation (NEC ; TSE : 6701), un leader des technologies de l'information (IT) et des réseaux, et BostonGene Corporation (BostonGene), une société développant des logiciels biomédicaux permettant de mieux cibler les thérapies administrées aux patients atteints de cancer, annoncent aujourd'hui une collaboration stratégique portant sur les deux essais cliniques de Phase 1 de TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé issu de la plateforme myvac® de Transgene, qui intègre les technologies d'intelligence artificielle de pointe de NEC.



La plateforme myvac® de Transgene combine un ensemble de technologies extrêmement innovantes, dont l'ingénierie du génome viral, afin de produire, pour chaque patient, une immunothérapie sur mesure, dans des délais réduits.



.../...