Transgene franchit une nouvelle étape clinique dans le cancer du rectum

La société de biotechnologie, spécialiste des immunothérapies à base de vecteurs viraux contre les cancers, et l'hôpital Bispebjerg et Frederiksberg (Université de Copenhague) ont annoncé le traitement avec succès du premier patient dans le cadre de l'essai de Phase 1 OV-PRIME-R.

La société de biotechnologie, spécialiste des immunothérapies à base de vecteurs viraux contre les cancers, et l'hôpital Bispebjerg et Frederiksberg (Université de Copenhague) ont annoncé le traitement avec succès du premier patient dans le cadre de l'essai de Phase 1 OV-PRIME-R.

Cet essai clinique évalue l'administration intratumorale du virus oncolytique armé BT-001 en combinaison avec le pembrolizumab (anti-PD-1 administré par voie intraveineuse) chez des patients atteints d'un cancer du rectum localisé présentant un statut pMMR.

Cette indication représente un enjeu thérapeutique et clinique majeur. Les tumeurs présentant un statut pMMR constituent environ 95% des cas de cancer du rectum, une population qui ne montre à ce jour qu'une réponse limitée à l'immunothérapie administrée seule. En outre, bien que la chimio-radiothérapie néoadjuvante réduise le risque de récidive, moins de 30% des patients atteignent une réponse complète, avec des risques persistants de rechute à distance et des toxicités sévères.

L'étude vise à évaluer la sécurité, la tolérance et l'efficacité de cette association en contexte néoadjuvant (avant chirurgie standard), afin de renforcer la réponse immunitaire, réduire le risque de récidive et potentiellement diminuer le recours aux actes chirurgicaux lourds.