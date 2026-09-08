Transgene étend sa collaboration avec ProBioGen

La société de biotechnologie spécialisée dans les immunothérapies et ProBioGen, une société de développement et de fabrication sous contrat, ont annoncé une extension de leur partenariat.

L'accord de licence porte sur une lignée cellulaire de ProBioGen et vise à augmenter les capacités de production de Transgene grâce à une technologie spécialisée.

La plateforme de ProBioGen permet d'établir des procédés de fabrication efficaces, favorisant une production fiable, rentable et une productivité accrue. Cultivée dans un milieu chimiquement défini et sans composants d'origine animale, elle assure l'obtention de chaque lot à partir d'un même matériel de départ entièrement caractérisé. Ce procédé se veut ainsi reproductible, évolutif et simple à transférer.