Transgene et BioInvent annoncent la conclusion d’un accord avec MSD de collaboration clinique et d’approvisionnement pour évaluer BT-001 en combinaison avec KEYTRUDA®

Strasbourg, France, et Lund, Suède, le 28 juin 2022, 8 h 00 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (“BioInvent”) (Nasdaq Stockholm: BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d’anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, annoncent la conclusion d’un accord de collaboration clinique et de mise à disposition de KEYTRUDA® (pembrolizumab) avec MSD, une marque déposée de Merck & Co, Inc. à Rahway (États-Unis). La collaboration vise à évaluer, dans un essai clinique de Phase I/IIa, le virus oncolytique BT-001 en combinaison avec le traitement anti-PD-1 KEYTRUDA® (pembrolizumab) de MSD pour le traitement de patients atteints de tumeurs solides.



Selon les termes de l’accord, MSD fournira le pembrolizumab qui sera utilisé en combinaison avec BT-001 dans l’essai clinique de Phase I/IIa en cours.



.../...