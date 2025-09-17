 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 819,77
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Transgene est financée jusqu'à la fin décembre 2025
information fournie par AOF 17/09/2025 à 10:21

(AOF) - Transgene a vu ses produits opérationnels progresser de 36,4 %, à 4,579 millions d’euros, sur les six premiers mois de l’année. Cette amélioration est due à une hausse du Crédit Impôt Recherche, mais aussi à l’augmentation des revenus de collaboration de Recherche & Développement. La société biopharmaceutique a indiqué disposer des ressources nécessaires pour se financer jusqu’à la fin décembre 2026, ce qui devrait lui permettre d’atteindre des étapes importantes de développement et de communiquer des résultats clés sur son produit phare, TG4050.

En outre, Transgene a vu sa perte nette se creuser en passant de 16,485 à 19,295 millions d'euros au premier semestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

TRANSGENE
1,1300 EUR Euronext Paris +2,73%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

1 commentaire

  • 11:23

    Bonjour erreur décembre 2026 et non 2025

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank