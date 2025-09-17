Assurances : les cotisations vont encore augmenter en 2026, prévient le patron de la Maif

Le patron de la Maif reconnaît que certains sociétaires vont devoir "descendre en gamme en assurances".

Aléas climatiques et émeutes vont entraîner une hausse des coûts des cotisations d'assurance en 2026, a prévenu mercredi 17 septembre, le patron de la Maif Pascal Demurger, interrogé sur RTL .

Alors que les primes d'assurances ont augmenté de 8% en 2025 , pour l'année prochaine "ce sera inférieur à ces 8%, mais il y aura encore des augmentations, parce que les coûts augmentent assez fortement", a déclaré Pascal Demurger.

Le patron de la Maif est conscient que quelques sociétaires, même si cela reste "assez marginal", "sont contraints de regarder tout leur budget et éventuellement descendent un peu en gamme en assurances ". Il estime que parler de Français qui renoncent carrément à s'assurer, ce n'est "pas un fantasme complet, mais alors ça, c'est vraiment complètement à la marge, heureusement".

"Les émeutes coûtent cher"

À la veille d'une journée de mobilisation, Pascal Demurger a également rappelé le coût croissant des émeutes urbaines pris en charge par les assureurs.

"Oui, les émeutes coûtent cher. Et oui, à la fin, ce sont les assureurs, et donc, fatalement, les assurés, à un moment donné, qui doivent en payer le prix" , a-t-il assuré.

Pascal Demurger a indiqué que les assureurs "essaient d'avoir des discussions avec les pouvoirs publics, pour que précisément l'État soit aussi concerné par les dégradations qui sont faites ".

Le Sénat a relevé en juin dans un rapport "l'emballement" des charges d'assurance des entreprises notamment en raison de la montée des émeutes urbaines, les risques cyber et le risque climatique.