Transgene démarre un essai clinique évaluant TG4070 avec le nivolumab

Transgene a annoncé le lancement d'un essai randomisé de phase 1 évaluant TG4070, son vaccin thérapeutique individualisé reposant sur des néoantigènes, en combinaison avec le nivolumab dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) après chirurgie.

Entièrement conçu et développé en interne, TG4070 constitue le deuxième candidat issu de la plateforme myvac® de la société, après TG4050, actuellement évalué dans un essai de phase 1/2 dans le cancer de la tête et du cou.

Avec ce nouveau programme, Transgene étend l'application de sa technologie au cancer du poumon non à petites cellules. TG4070 intègre plusieurs innovations développées par la société, notamment un nouvel outil de sélection des néoantigènes fondé sur l'intelligence artificielle ainsi qu'un procédé de production reposant sur une lignée cellulaire. Comme TG4050, il utilise le vecteur viral MVA (Modified Vaccinia Ankara), au coeur de la plateforme myvac.

Selon Transgene, cet écosystème technologique propriétaire lui permet de mieux maîtriser plusieurs étapes clés du développement des vaccins thérapeutiques individualisés. La société estime également que ce procédé de fabrication plus robuste pourrait réduire les délais de mise à disposition des traitements, tout en facilitant l'augmentation des capacités de production et la reproductibilité industrielle afin d'accélérer le développement clinique dans différentes indications.