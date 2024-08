Transgene bondit après les résultats positifs de son virus oncolytique TG6050

(AOF) - Transgene (+10,98% à 1,17 euro) affiche la plus forte hausse du marché SRD ce mardi après avoir annoncé la publication d’un article dans la revue à comité de lecture The Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC), documentant la transformation du microenvironnement immunitaire tumoral par son produit TG6050 dans des modèles animaux. Cette biotech qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux précise que ce virus oncolytique issu de la plateforme invir.IO de Transgene, a le potentiel d’induire une forte réponse immunitaire antitumorale.

L'article du JITC rapporte que non seulement TG6050 se multiplie et se propage dans les cellules tumorales, mais que les transgènes sont exprimés et s'accumulent dans la tumeur de façon soutenue.

" Ces données précliniques démontrent la capacité de notre plateforme de virus oncolytiques invir.IO à générer des candidats prometteurs et soutiennent notre décision de poursuivre le développement de TG6050 en clinique dans le cancer du poumon non à petites cellules métastatique" souligne le Dr Maud Brandely, directrice des affaires médicales (CMO) de Transgene. "Nous avons exploré de manière approfondie le mécanisme d'action de TG6050 avec une production locale d'IL-12 et d'anti-CTLA-4 fonctionnels, se traduisant par une forte activité antitumorale. De plus, dans des études toxicologiques après des administrations intraveineuses répétées chez des primates non humains, aucun effet indésirable de TG6050 n'a été observé ".

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.