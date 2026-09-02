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Transgene : aucun cas de récidive à trois ans chez les patients traités avec TG4050
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 18:24
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Transgene et NEC Corporation ont annoncé que les 16 patients traités avec TG4050 dans la Phase 1 de leur étude clinique étaient toujours en rémission et sans récidive après trois ans de suivi. A l'inverse, trois des 16 patients du groupe observationnel ont rechuté, après un suivi médian de 41 mois.

TG4050 est un vaccin thérapeutique individualisé ciblant jusqu'à 30 néoantigènes propres à chaque patient et destiné ici aux personnes atteintes d'un cancer de la tête et du cou opéré, HPV-négatif et présentant un risque élevé de récidive. Le traitement a par ailleurs confirmé un profil de tolérance favorable, sans effet indésirable inattendu.

Les données cliniques et translationnelles détaillées de la Phase 1 ont également été publiées dans la revue scientifique Nature Communications. Selon Transgene et NEC, ces résultats renforcent le potentiel de TG4050 comme immunothérapie individualisée en situation adjuvante.

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