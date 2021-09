Transgene annonce ses prochaines rencontres avec les investisseurs

Strasbourg, France, le 13 septembre 2021, 8h00 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce aujourd'hui sa participation aux conférences suivantes :



- Investor Access Forum - Paris

27 & 28 septembre 2021



- HealthTech Innovation Days 2021 - événement en formats présentiel (Paris) et digital

4 & 5 octobre 2021



- European Midcap Event - événement en formats présentiel (Paris) et digital

21 & 22 octobre 2021



- EigenKapitalForum - événement en format digital

22 novembre 2021



- Investir Day - Paris

23 novembre 2021



.../...