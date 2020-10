Transgene annonce les résultats détaillés de l'essai clinique de TG4001 en combinaison avec avelumab dans les cancers avancés HPV-positifs

­La combinaison de TG4001 et avelumab montre une activité antitumorale prononcée (23,5% ORR) chez des patients précédemment traités pour des cancers récidivants et/ou métastatiques liés au HPV.

­La présence de métastases hépatiques impacte fortement les résultats cliniques en termes de taux de réponse et de survie sans progression. Chez les patients sans métastases hépatiques, un taux de réponse de 34,8 % et une survie sans progression de 5,6 mois ont été atteints.

­Le traitement induit une réponse immunitaire des cellules T spécifique au HPV. Il est associé à l'augmentation des infiltrats lymphocytaires au sein de la tumeur, et à l'augmentation de l'expression de gènes associés à l'activation du système immunitaire.

­Une étude randomisée et contrôlée permettra de confirmer à plus grande échelle ces résultats prometteurs.