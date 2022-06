Transgene a présenté de nouvelles données de Phase I de TG4050 au congrès de l’ASCO 2022

Strasbourg, France, le 6 juin 2022, 8 h - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce avoir présenté des données préliminaires de Phase I de TG4050, son vaccin néoantigénique individualisé contre le cancer, lors d’une présentation de poster à la conférence annuelle de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO). TG4050 est issu de la plateforme myvac® de Transgene et bénéficie des technologies d’Intelligence Artificielle (IA) de NEC.



Ces nouvelles données préliminaires positives incluent la réponse moléculaire (ADN tumoral circulant). Elles ont été obtenues chez les premiers patients traités dans deux essais multicentriques de Phase I évaluant TG4050 dans le cancer de l’ovaire et le cancer de la tête et du cou HPV-négatifs. Les données ont été présentées à Chicago en présentiel (États-Unis), le 5 juin 2022.



.../...