Transgene: 15,3 millions d’euros de trésorerie, visibilité jusqu’au quatrième trimestre 2025

(AOF) - Au 30 juin 2024, Transgene disposait de 15,3 millions d’euros de trésorerie et autres actifs financiers courants, contre 15,7 millions d’euros au 31 décembre 2023. La biotech qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers confirme sa visibilité financière jusqu’au quatrième trimestre 2025, permettant de communiquer des résultats importants sur son portefeuille de candidats en développement clinique, dans les 12 prochains mois.

" L'année 2024 marque un tournant pour la société, alors que nous poursuivons le développement de nos traitements innovants", commente le Dr Alessandro Riva, PDG de Transgene. "Fort des données prometteuses de Phase I obtenues avec notre candidat phare TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé, nous avons récemment lancé un essai clinique international de Phase II dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou. Nous prévoyons de communiquer le suivi médian à 24 mois des patients de la partie Phase I avant la fin de l'année".

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.