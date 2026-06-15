Transformer la voiture civile en "poste de commandement mobile" : Renault et Thales présentent leur véhicule militaire multi-missions pour l'armée française

Ce prototype, baptisé "4 Troop", a été créé en réponse à une demande formée par la Direction générale de l'armement, pour répondre aux nouveaux besoins opérationnels exprimés par les forces armées.

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Renault et Thales présentent cette semaine au salon Eurosatory un prototype de véhicule militaire terrestre multi-missions, intégrant des solutions technologiques de Thales à des véhicules Renault de série. L'objectif de ce véhicule civil multi-rôle (VCMR) est notamment de pouvoir faire d'un voiture de série un "poste de commandement mobile", ont annoncé les deux groupes lundi 15 juin.

Baptisé 4 Troop, ce véhicule créé à la demande de la Direction générale de l'armement (DGA) peut être conçu à partir de plusieurs véhicules Renault de série, allant du SUV au véhicule utilitaire léger. Il peut réaliser des missions variées: "reconnaissance, coordination sur le terrain, escorte, soutien logistique, surveillance de zones sensibles, ou déploiement de drones et de robots", indiquent les deux groupes dans un communiqué commun.

La R4 et d’autres véhicules du groupe (Rafale, Dacia Bigster, utilitaires, etc.) peuvent servir de base au 4 Troop, a précisé au Parisien Ombeline Suzanne, directrice des projets spéciaux et des partenariats chez Renault. Des drones volants et terrestres sont pilotables directement depuis le tableau de bord pour ce véhicule que Renault indique pouvoir fabriquer dès 2027.

Ce partenariat avec un industriel civil comme Renault permet une fabrication en série rapide tout en intégrant les principales capacités de communication et innovations de Thales créées pour les véhicules militaires terrestres de la gamme Scorpion, utilisés par l'armée française.

"En nous appuyant sur des plateformes civiles éprouvées et sur notre capacité industrielle, nous proposons une solution agile, résiliente et immédiatement mobilisable", fait valoir un responsable de Renault dans le communiqué. "Plus qu’une évolution technologique, 4 Troop incarne la fusion entre l’expertise de Thales et les systèmes numériques embarqués des véhicules", complète Thales.

Les constructeurs en mode défense

L'annonce de Renault constitue une nouvelle incursion du constructeur automobile dans les activités de défense, après l'annonce du projet Chorus avec l'entreprise Turgis Gaillard, un grand drone qui peut transporter une importante charge explosive et qui sera fabriqué en série dans son usine du Mans dès cette année. Selon Le Parisien , la DGA a déjà passé une commande ferme de 90 millions d’euros, chiffre que Renault n'a pas voulu confirmer.

Du côté de l'Allemagne, Mercedes-Benz s'est illustré en annonçant un partenariat avec la start-up de défense Tytan, pour développer des systèmes de défense antidrones pouvant être embarqués à bord de célèbres modèles de la marque à l'étoile, dont le tout-terrain Classe G, ou le fourgon Sprinter.