TransDigm va racheter le fabricant de pièces métalliques Prince & Izant pour 1,07 milliard de dollars

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Le groupe TransDigm TDG.N a annoncé lundi qu'il allait racheter Prince & Izant, un fabricant américain d'alliages de brasage et de composants métalliques utilisés dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, à la société de capital-investissement Industrial Growth Partners pour un montant d'environ 1,07 milliard de dollars en espèces.

Les fournisseurs des secteurs de l’aérospatiale et de la défense bénéficient d’une forte demande en matière de nouveaux avions, de travaux de maintenance et d’équipements militaires.

* Basée à Cleveland, dans l’Ohio, la société Prince & Izant fabrique des alliages de brasage spécialisés et des composants métalliques destinés aux marchés de l’aérospatiale, de la défense et des transports, avec des applications allant des moteurs d’avion aux systèmes de propulsion de fusées. Elle compte également parmi ses clients des entreprises des secteurs médical et industriel.

* Les alliages de brasage sont des matériaux d’apport utilisés pour assembler deux pièces métalliques.

* Prince & Izant devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 360 millions de dollars en 2026.

* Industrial Growth Partners a racheté la société à la famille Brandenburg en juin 2022 pour un montant non divulgué.

* TransDigm conçoit, produit et fournit des composants aéronautiques utilisés sur la quasi-totalité des avions commerciaux et militaires en service dans le monde.

* Cette acquisition est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires aux États-Unis et aux conditions de clôture habituelles.

* En juillet, TransDigm a retiré son en son projet d’acquisition, pour un montant de 960 millions de dollars, de Stellant Systems, un fournisseur d’électronique de défense détenu par Arlington Capital Partners, affirmant avoir estimé qu’il n’était plus dans son intérêt de poursuivre cette opération dans le cadre du processus d’examen réglementaire.

* TransDigm a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en mai, après avoir enregistré un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à une forte demande sur le marché des pièces de re .