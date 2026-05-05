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TransDigm revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, le cours de l'action s'envole
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisé)

5 mai - ** L'action du fabricant de pièces d'avion TransDigm Group TDG.N progresse de 5,5% à 1.212,3 $endébut de séance

** La société relève ses prévisions de BPA ajusté pour 2026 d' , les portant à une fourchette comprise entre 38,83 $ et 40,21 $, contre 37,42 $ à 39,34 $ précédemment

** La société indique avoir enregistré une croissance à deux chiffres dans ses segments du transport commercial et des équipements d'origine

** Annonce un BPA ajusté de 9,85 $ au deuxième trimestre, contre des estimations des analystes de 9,43 $ par action – données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires du deuxième trimestre à 2,54 milliards de dollars contre 2,15 milliards de dollars un an plus tôt

**En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action a perdu environ 9,1% depuis le début de l'année

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