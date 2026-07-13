TransDigm renonce à l'acquisition prévue de Stellant Systems, d'un montant de 960 millions de dollars

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Le fabricant de pièces d'avion TransDigm

TDG.N a annoncé lundi qu'il renonçait à son projet d'acquisition, d'un montant de 960 millions de dollars , de Stellant Systems, une société du portefeuille d'Arlington Capital Partners.

La société a récemment conclu que la poursuite de cette transaction dans le cadre du processus d’examen réglementaire n’était plus dans son intérêt, a indiqué TransDigm dans un communiqué réglementaire.

* Le fabricant basé à Cleveland, dans l’Ohio, a déclaré qu’il "restait attaché à sa stratégie d’acquisition rigoureuse et continuait d’évaluer les opportunités d’acquisition susceptibles, selon lui, d’accroître la valeur à long terme pour ses actionnaires".

* La société avait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en mai, après avoir enregistré un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à une forte demande sur le marché des pièces de rechange.

* TransDigm développe, fabrique et fournit des composants aéronautiques spécialisés utilisés dans la quasi-totalité des avions commerciaux et militaires en service.

* La société de technologie de défense Stellant conçoit et fabrique des systèmes d’amplification à haute puissance dans les domaines des radiofréquences et des micro-ondes, utilisés dans des applications militaires, spatiales, de communication, médicales et industrielles.