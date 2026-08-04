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TransDigm bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'exercice
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 15:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** L'action du fabricant de pièces aéronautiques TransDigm Group TDG.N progresse de 1,1 % à 1 299,15 dollars

** La société publie des résultats optimistes pour le troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour les pièces de rechange à forte marge

** La société relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 à une fourchette comprise entre 40,62 $ et 41,46 $, contre une fourchette précédente de 38,83 $ à 40,21 $

** TDG relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à une fourchette comprise entre 10,47 et 10,55 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 10,3 à 10,42 milliards de dollars

** La société affiche pour le troisième trimestre un BPA ajusté de 10,87 dollars et un chiffre d’affaires de 2,74 milliards de dollars, deux résultats supérieurs aux estimations consensuelles des analystes – données compilées par LSEG

** Sur 23 courtiers, 12 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, dix "conserver" et un "vendre" ou inférieure; le cours cible médian s'établit à 1 455 dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre a reculé de 2,3 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 11,7 % pour l'indice S&P 500 .SPX

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