 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Transco Gas Pipeline Co déclare un cas de force majeure sur l'unité principale 5 à la station 517
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 21:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Transcontinental Gas Pipeline Co (Transco) de Williams Companies Inc:

* ANNONCE UN ENTRETIEN PLANIFIÉ SUR L'UNITÉ PRINCIPALE 5 À LA STATION 517 EN PENNSYLVANIE DU 13 DÉC. AU 27 DÉC.

HISTOIRE COMPLÈTE: nAQN2LE3WK

Valeurs associées

Gaz naturel
4,02 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
59,77 USD Ice Europ -1,47%
Pétrole WTI
56,30 USD Ice Europ -1,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Conférence VivaTech consacrée à l'innovation et aux start-ups à Paris
    France: Le devis d'EDF pour six nouveaux réacteurs nucléaires s'alourdit de €5 mds
    information fournie par Reuters 18.12.2025 23:06 

    EDF a révisé à la hausse le coût prévisionnel des six nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR2 que le ‍groupe prévoit de construire en France, désormais estimés à un maximum de 72,8 milliards d'euros. Cette nouvelle estimation, publiée jeudi, est à comparer avec ... Lire la suite

  • Un plant de cannabis à Newberry Springs, en Californie, le 29 mars 2024 ( AFP / Robyn Beck )
    Trump annonce classer la marijuana comme drogue moins dangereuse
    information fournie par AFP 18.12.2025 23:03 

    Donald Trump a annoncé jeudi reclasser la marijuana comme substance addictive moins dangereuse, une décision censée encourager la recherche médicale sans ouvrir dans l'immédiat sur une dépénalisation au niveau fédéral. Le président américain a assuré que "les gens ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street positivement surprise par l'inflation américaine
    information fournie par AFP 18.12.2025 22:48 

    La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, saluant le ralentissement inattendu de l'inflation en novembre aux Etats-Unis et les bons résultats trimestriels du fabricant de semi-conducteurs Micron. Le Dow Jones a pris 0,14%, l'indice Nasdaq a avancé de 1,38% ... Lire la suite

  • Rachida Dati à Nantes, le 27 septembre 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Enquête pour corruption et perquisitions chez Rachida Dati
    information fournie par AFP 18.12.2025 21:42 

    Nouveau tourment à trois mois des élections municipales: des perquisitions ont été menées jeudi aux domiciles de Rachida Dati, candidate à Paris, ainsi que dans sa mairie du 7e arrondissement de la capitale, dans le cadre d'une enquête pour corruption. La ministre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank