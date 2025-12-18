Transco Gas Pipeline Co déclare un cas de force majeure sur l'unité principale 5 à la station 517

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Transcontinental Gas Pipeline Co (Transco) de Williams Companies Inc:
* ANNONCE UN ENTRETIEN PLANIFIÉ SUR L'UNITÉ PRINCIPALE 5 À LA STATION 517 EN PENNSYLVANIE DU 13 DÉC. AU 27 DÉC.
HISTOIRE COMPLÈTE: nAQN2LE3WK
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer