Transco Gas Pipeline Co déclare un cas de force majeure sur l'unité principale 5 à la station 517

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Transcontinental Gas Pipeline Co (Transco) de Williams Companies Inc:

* ANNONCE UN ENTRETIEN PLANIFIÉ SUR L'UNITÉ PRINCIPALE 5 À LA STATION 517 EN PENNSYLVANIE DU 13 DÉC. AU 27 DÉC.

