 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TransAlta va racheter des centrales au gaz situées dans le Colorado, soutenues par Blackstone, pour un milliard de dollars
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 23:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte)

Le producteur d'électricité canadien TransAlta Corp TA.TO a annoncé mercredi qu'il allait acquérir deux centrales de pointe au gaz naturel situées près de Denver, dans le Colorado, auprès de Blackstone BX.N pour environ 1 milliard de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le marché de l'électricité de l'Ouest américain.

Les producteurs d'électricité ajoutent des capacités flexibles au gaz pour répondre à la demande croissante, alors que le secteur se prépare à une croissance rapide de la consommation d'électricité, en partie due aux centres de données très gourmands en énergie.

Les actifs, Mountain Peak Power et Canyon Peak Power, ont une capacité combinée de 318 mégawatts et font l'objet de contrats à long terme avec des clients de qualité « investment grade » pour une durée de plus de 25 ans.

L'opération comprend la prise en charge d'une dette de projet de 750 millions de dollars et la levée d'environ 250 millions de dollars de fonds propres par le biais d'une vente d'actions.

Les installations devraient générer environ 80 millions de dollars de bénéfice de base ajusté annuel et environ 33 millions de dollars de flux de trésorerie disponible, avec un potentiel de hausse supplémentaire grâce à des primes de performance.

« Ces actifs généreront des flux de trésorerie contractuels à long terme qui pourront être réinvestis dans d'autres projets de croissance, tels que les centres de données de Centralia et de l'Alberta », a déclaré le directeur général Joel Hunter.

TransAlta a indiqué que l'opération contribuerait immédiatement au flux de trésorerie disponible par action dans une fourchette comprise entre 1 et 5 %.

La transaction devrait être finalisée au début du quatrième trimestre 2026, sous réserve de l'achèvement de la centrale de Canyon Peak, dont la mise en service est prévue au troisième trimestre.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKSTONE
110,310 USD NYSE -4,04%
TRANSALTA
20,080 CAD TSX +1,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,88 +0,98%
CAC 40
8 150,42 -0,71%
ABIVAX
71,25 +12,92%
VALEO
16,64 +18,39%
SOITEC
165,7 +8,27%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank