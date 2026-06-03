TransAlta va racheter des centrales au gaz situées dans le Colorado, soutenues par Blackstone, pour un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte)

Le producteur d'électricité canadien TransAlta Corp TA.TO a annoncé mercredi qu'il allait acquérir deux centrales de pointe au gaz naturel situées près de Denver, dans le Colorado, auprès de Blackstone BX.N pour environ 1 milliard de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le marché de l'électricité de l'Ouest américain.

Les producteurs d'électricité ajoutent des capacités flexibles au gaz pour répondre à la demande croissante, alors que le secteur se prépare à une croissance rapide de la consommation d'électricité, en partie due aux centres de données très gourmands en énergie.

Les actifs, Mountain Peak Power et Canyon Peak Power, ont une capacité combinée de 318 mégawatts et font l'objet de contrats à long terme avec des clients de qualité « investment grade » pour une durée de plus de 25 ans.

L'opération comprend la prise en charge d'une dette de projet de 750 millions de dollars et la levée d'environ 250 millions de dollars de fonds propres par le biais d'une vente d'actions.

Les installations devraient générer environ 80 millions de dollars de bénéfice de base ajusté annuel et environ 33 millions de dollars de flux de trésorerie disponible, avec un potentiel de hausse supplémentaire grâce à des primes de performance.

« Ces actifs généreront des flux de trésorerie contractuels à long terme qui pourront être réinvestis dans d'autres projets de croissance, tels que les centres de données de Centralia et de l'Alberta », a déclaré le directeur général Joel Hunter.

TransAlta a indiqué que l'opération contribuerait immédiatement au flux de trésorerie disponible par action dans une fourchette comprise entre 1 et 5 %.

La transaction devrait être finalisée au début du quatrième trimestre 2026, sous réserve de l'achèvement de la centrale de Canyon Peak, dont la mise en service est prévue au troisième trimestre.