Trafigura et Vitol acceptent d'aider à vendre le pétrole vénézuélien à la demande du gouvernement américain

Trafigura et Vitol ont accepté de fournir des services de logistique et de marketing pour la vente de pétrole vénézuélien à la demande du gouvernement américain, a déclaré un porte-parole de Trafigura à Reuters par courriel.

Reuters a d'abord rapporté jeudi que les deux sociétés étaient en pourparlers avec le gouvernement américain pour de tels accords, citant des sources familières avec les discussions.

Les négociants en matières premières étaient en concurrence avec les producteurs de pétrole américains et d'autres pour ce qui devrait être des accords lucratifs pour les exportations de pétrole vénézuélien. Les autorités américaines ont déclaré qu'elles cherchaient à contrôler indéfiniment les ventes de pétrole vénézuélien après que les États-Unis ont capturé le président du pays sud-américain, Nicolas Maduro, samedi dernier.

Trafigura chargera son premier navire d'exportation de brut vénézuélien vers les États-Unis la semaine prochaine, a déclaré son directeur général Richard Holtum au président américain Donald Trump lors d'une réunion de dirigeants du secteur pétrolier à la Maison Blanche plus tôt dans la journée de vendredi.

M. Holtum et Trafigura n'ont pas fourni d'autres détails.

Un porte-parole de Trafigura a déclaré que la société respectait pleinement les sanctions applicables. Trafigura dispose de toutes les licences nécessaires pour les transactions liées au Venezuela, a-t-il ajouté.

La société Vitol, basée à Genève, a également obtenu une licence spéciale préliminaire pour l'importation et l'exportation de pétrole vénézuélien, a rapporté Reuters jeudi.

"Nous sommes ici pour nous assurer que vous serez en mesure de transporter tout ce pétrole dans le monde entier", a déclaré John Addison, un haut responsable de Vitol, lors de l'événement organisé vendredi à la Maison-Blanche.

Ben Marshall, responsable de Vitol pour les Amériques, a remercié M. Trump de lui avoir donné l'occasion de travailler avec les États-Unis et le gouvernement vénézuélien pour mettre le pétrole brut du pays sud-américain sur le marché à un prix équitable.

"Vitol travaille depuis longtemps sur des transactions énergétiques complexes nécessitant une logistique, des opérations et des finances agiles. Nous sommes heureux de déployer notre expertise pour aider à acheminer le pétrole brut et les produits de PDVSA vers le marché", a déclaré M. Marshall dans un communiqué transmis à Reuters.