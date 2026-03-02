 Aller au contenu principal
Trafigura et Venture Global signent un accord de cinq ans pour la fourniture de GNL aux États-Unis
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Venture Global VG.N a accepté de vendre environ 0,5 million de tonnes par an (MTPA) de gaz naturel liquéfié américain au négociant en matières premières Trafigura pendant cinq ans, à partir de 2026, ont annoncé les deux sociétés lundi.

L'accord marque la dernière mesure prise par Trafigura pour sécuriser le GNL nord-américain, tandis que Venture Global continue d'étendre son empreinte commerciale avant de franchir de nouvelles étapes dans la réalisation de ses projets.

L'accord souligne la demande continue de GNL américain flexible alors que les acheteurs et les négociants se repositionnent, même si les prévisions suggèrent que le marché mondial évoluera vers des perspectives plus équilibrées dans le courant de l'année.

"La demande mondiale d'énergie est plus forte que jamais et il s'agit d'une étape importante dans la mise en œuvre de notre stratégie qui consiste à conclure davantage d'accords à moyen terme, ce qui permettra de diversifier la durée de notre portefeuille de GNL", a déclaré Mike Sable, directeur général de Venture Global.

La semaine dernière, la société a signé un accord de vente et d'achat de 20 ans avec la société coréenne Hannah Aerospace 012450.KS pour 1,5 mtpa de gaz naturel liquéfié.

Valeurs associées

Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
78,28 USD Ice Europ +7,94%
Pétrole WTI
71,92 USD Ice Europ +6,98%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

