Trafigura chargera la semaine prochaine le premier navire destiné aux exportations de pétrole vénézuélien vers les États-Unis, selon son directeur général

Trafigura prévoit de charger son premier navire d'exportation de pétrole vénézuélien vers les États-Unis la semaine prochaine, a déclaré Richard Holtum, directeur général de la société de négoce de matières premières, au président américain Donald Trump à la Maison Blanche vendredi.
Reuters a d'abord rapporté jeudi que les négociants en matières premières Vitol et Trafigura étaient en pourparlers avec le gouvernement américain pour des accords de vente de pétrole brut vénézuélien dans le monde entier, citant des sources familières avec les pourparlers.
