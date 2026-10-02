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Trafic de passagers en hausse pour Ryanair en septembre, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 02/10/2026 à 09:32

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Ryanair annonce avoir transporté 20,1 millions de passagers au cours du mois de septembre, un chiffre en hausse de 4% par rapport à septembre 2025, avec un taux de remplissage stable de 94%.

La compagnie précise avoir opéré un total de 111 700 vols au cours du mois.

Entre septembre 2025 et septembre 2026, Ryanair a transporté 215,1 millions de passagers ( 5% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage stable de 94%.

Vers 9h30, le titre avançait de 1,4% à Dublin.

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