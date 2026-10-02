Trafic de passagers en hausse pour Ryanair en septembre, le titre grimpe

Ryanair annonce avoir transporté 20,1 millions de passagers au cours du mois de septembre, un chiffre en hausse de 4% par rapport à septembre 2025, avec un taux de remplissage stable de 94%.
La compagnie précise avoir opéré un total de 111 700 vols au cours du mois.
Entre septembre 2025 et septembre 2026, Ryanair a transporté 215,1 millions de passagers ( 5% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage stable de 94%.
Vers 9h30, le titre avançait de 1,4% à Dublin.
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