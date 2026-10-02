Football: L'Union des associations arabes de football exprime son soutien à Infantino

Coupe du monde féminine des moins de 20 ans de la FIFA - Finale - Espagne - Corée du Nord
L'Union des associations arabes de football (UAFA) a exprimé son soutien au président de la Fifa, Gianni Infantino, à l'issue d'une réunion de son conseil d'administration qui s'est tenue jeudi à Djeddah.
Six dirigeants de fédérations nationales arabes, dont le Qatar et le Maroc, pays co-organisateur de la Coupe du monde 2030, avaient déjà annoncé en août leur soutien au dirigeant italo-suisse.
Gianni Infantino, qui brigue un nouveau mandat en mars, fait face à une opposition croissante depuis qu'il a tenté, en juillet, de céder une partie des droits commerciaux des compétitions de la Fifa, dont la Coupe du monde, à des investisseurs privés. Face au tollé mondial, le projet avait finalement été abandonné.
Dans un communiqué publié à l’issue de sa 81e réunion du conseil d’administration, l’UAFA, qui représente 22 fédérations arabes, a salué les efforts récents de la Fifa visant à renforcer la coopération avec les instances nationales, régionales et continentales du football.
Elle a également apporté son soutien à Gianni Infantino, affirmant qu'il avait "renforcé l’unité au sein de la communauté mondiale du football".
Ce communiqué fait suite au soutien public apporté mardi au président de la Fifa par la Fédération de football du Golfe, qui représente huit fédérations nationales.
Mercredi, l'Association suisse de football a, quant à elle, retiré son soutien à la candidature du dirigeant de 56 ans.
(Rédigé par Suramya Kaushik à Bangalore, version française Vincent Daheron)
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