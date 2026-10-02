Football: L'Union des associations arabes de football exprime son soutien à Infantino

Coupe du monde féminine des moins de 20 ans de la FIFA - Finale - Espagne - Corée du Nord

L'Union des associations ‌arabes de football (UAFA) a exprimé son soutien au président ​de la Fifa, Gianni Infantino, à l'issue d'une réunion de son conseil d'administration qui s'est tenue jeudi à Djeddah.

Six dirigeants ​de fédérations nationales arabes, dont le Qatar et le Maroc, pays co-organisateur de ​la Coupe du monde 2030, ⁠avaient déjà annoncé en août leur soutien au dirigeant ‌italo-suisse.

Gianni Infantino, qui brigue un nouveau mandat en mars, fait face à une opposition croissante ​depuis qu'il a ‌tenté, en juillet, de céder une partie ⁠des droits commerciaux des compétitions de la Fifa, dont la Coupe du monde, à des investisseurs privés. Face au ⁠tollé mondial, ‌le projet avait finalement été abandonné.

Dans un communiqué ⁠publié à l’issue de sa 81e réunion du ‌conseil d’administration, l’UAFA, qui représente 22 fédérations arabes, ⁠a salué les efforts récents de la ⁠Fifa visant à renforcer ‌la coopération avec les instances nationales, régionales et continentales du ​football.

Elle a également apporté ‌son soutien à Gianni Infantino, affirmant qu'il avait "renforcé l’unité au sein de la ​communauté mondiale du football".

Ce communiqué fait suite au soutien public apporté mardi au président de la ⁠Fifa par la Fédération de football du Golfe, qui représente huit fédérations nationales.

Mercredi, l'Association suisse de football a, quant à elle, retiré son soutien à la candidature du dirigeant de 56 ans.

(Rédigé par Suramya Kaushik à Bangalore, version ​française Vincent Daheron)