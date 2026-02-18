Trafic autoroutier en berne pour Vinci en janvier, un analyste réagit
"Le trafic de janvier sur les réseaux de Vinci Autoroutes a été perturbé en début d'année par un épisode neigeux et des blocages d'agriculteurs. Par ailleurs, le trafic des poids lourds a été pénalisé par un jour ouvré de moins qu'en janvier 2025", précise le groupe. "Hors ces effets, le trafic aurait été stable, étant rappelé que le mois de janvier est traditionnellement peu représentatif de la tendance annuelle", ajoute-t-il.
Réagissant à cette annonce, Egor Sonin, qui suit le dossier pour AlphaValue, estime que "pour les actions, cela semble conforter le discours défensif/de qualité (pas d'effondrement, explications de la baisse), mais il est peu probable que cela entraîne une réévaluation car les faibles chiffres des aéroports américains et l'argument "ajusté " relatif aux conditions météorologiques et aux manifestations sont exactement le genre de preuves indirectes que le marché néglige".
Par ailleurs, Vinci a enregistré une hausse de 1% du trafic passagers sur son activité aéroportuaire (Vinci Airports), avec -1,9% en France mais 4,1% au Portugal, 6,5% en Serbie, 11% au Brésil ou encore 16% au Cap-Vert.
Enfin, les mouvements commerciaux affichent un repli de 1,5%, toujours par rapport à janvier 2025, avec -0,6% pour la France mais 25% pour le Cap Vert.
