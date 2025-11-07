Trade Desk progresse après des prévisions de recettes optimistes pour le quatrième trimestre

7 novembre - ** Les actions de la société de technologie publicitaire Trade Desk TTD.O augmentent de 2,3 % à 46,95 $ avant le marché après avoir prévu des revenus pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations

** La société TTD prévoit un chiffre d'affaires d'au moins 840 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 830,2 millions de dollars, selon les données du LSEG

** La société cite la forte demande pour sa plateforme Kokai alimentée par l'IA et l' augmentation des dépenses publicitaires dans les secteurs verticaux

** BTIG déclare que les prévisions pour le 4ème trimestre sont "un autre pas dans la bonne direction", aidé par la croissance dans les secteurs verticaux de la médecine, de l'automobile et de la technologie

** Les bénéfices de la société pour le troisième trimestre ont également dépassé les estimations des analystes

** Jefferies voit un potentiel de croissance de plus de 20 % au quatrième trimestre dans un scénario de hausse

** TTD opère en tant que plateforme à la demande, aidant les marques à optimiser leurs campagnes à travers les ad exchanges et les éditeurs

** La note moyenne de 40 analystes sur les actions est "buy"; PT médian à $68 - données compilées par LSEG

** L'action a baissé de plus de 60 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture