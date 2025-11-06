Trade Desk prévoit une croissance plus lente de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre

La société Trade Desk TTD.O , spécialisée dans la technologie publicitaire, s'attend à ce que son chiffre d'affaires augmente moins rapidement au quatrième trimestre, ce qui soulève des inquiétudes quant à la demande pour ses services de publicité numérique sur le marché de la télévision connectée.

Les actions de la société ont chuté de 4 % dans les échanges prolongés. Elles ont chuté de plus de 60 % depuis le début de l'année.

Trade Desk prévoit un chiffre d'affaires d'au moins 840 millions de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 830,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Mais ces recettes se traduisent par une croissance d'environ 13 % en glissement annuel, soit un ralentissement par rapport à l'augmentation de 18 % enregistrée au troisième trimestre.

Les annonceurs resserrent leurs budgets marketing et privilégient les grandes plateformes telles que TikTok et

META.O Facebook et Instagram, qui appartiennent à Meta, ce qui met la pression sur les fournisseurs de plateformes axées sur la demande tels que Trade Desk.

Les clients détournent également de plus en plus leurs budgets vers l'intégration et le développement de l'intelligence artificielle, ce qui vient s'ajouter aux préoccupations croissantes concernant la faiblesse des dépenses publicitaires.

Trade Desk, qui ne dispose pas de son propre inventaire publicitaire, permet aux annonceurs de planifier, d'acheter et d'optimiser des campagnes sur divers échanges publicitaires et éditeurs.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 45 cents par action au cours du troisième trimestre, contre 44 cents estimés par les analystes.