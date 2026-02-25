Trade Desk prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations dans un contexte de forte concurrence, les actions chutent

La société de technologie publicitaire Trade Desk TTD.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, sous la pression croissante de ses grands rivaux, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 15% dans les échanges prolongés.

Contrairement aux sites "fermés" tels que Google ou Facebook de Meta Platforms META.O , Trade Desk est un intermédiaire indépendant qui aide les annonceurs à mener des campagnes sur n'importe quel site web ou application de leur choix.

Toutefois, l'entreprise doit faire face à une concurrence accrue de la part des "jardins clos", qui intègrent le contenu, le commerce et les données des utilisateurs. La plateforme à la demande d'Amazon AMZN.O , en particulier, est devenue un concurrent clé, tirant parti de son vaste ensemble de données d'achat de première main pour attirer les annonceurs.

Trade Desk cherche maintenant à faire adopter plus largement de nouvelles initiatives telles que OpenPath, qui permet aux annonceurs d'acheter des publicités directement à partir de sites web. Mais les analystes estiment que cela nécessite des investissements soutenus et du temps pour passer à l'échelle supérieure.

"Nous avons agi dans un contexte d'incertitude macroéconomique tout en procédant à certaines des mises à niveau les plus significatives de l'histoire de notre entreprise", a déclaré le directeur général Jeff Green.

Trade Desk prévoit un chiffre d'affaires d'au moins 678 millions de dollars pour le premier trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes (689,2 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Au cours du trimestre clos le 31 décembre, Trade Desk a enregistré un chiffre d'affaires de 846,8 millions de dollars, contre une estimation de 840,2 millions de dollars.

Le bénéfice trimestriel ajusté s'est élevé à 59 cents par action, dépassant les estimations de 58 cents par action.

En janvier, Trade Desk a nommé Tahnil Davis, directeur de la comptabilité, au poste de directeur financier par intérim après le départ d'Alex Kayal, qui avait été nommé à ce poste en août 2025.