Trade Desk plonge après des prévisions de recettes inférieures aux estimations pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 22:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions de la société Trade Desk TTD.O , spécialisée dans la technologie publicitaire, chutent de ~17% à 20,93 dollars après la fermeture de la bourse

** La société prévoit un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le 1er trimestre, dans un contexte de pression croissante de la part de concurrents plus importants

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre devrait s'élever à 678 millions de dollars au moins, en dessous de l'estimation de 689,2 millions de dollars - selon les données du LSEG

** Le chiffre d'affaires annoncé est de 846,8 millions de dollars, alors que les estimations étaient de 840,2 millions de dollars

** Le TTD a chuté de 67,7 % en 2025

